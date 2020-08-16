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    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
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    ’ye 'tan 1.7 milyon euro

     ile arasında Giuliano'nun ücreti konusunda yaşanan ödeme krizinde , Fenerbahçe'yi haklı buldu. Giuliano'yu Ağustos 2018'de 10.5 milyon Euro karşılığında ekibine satan Fenerbahçe, 6.2 milyon Euro'luk transfer taksidi ödenmediğini için CAS'a başvurmuştu. CAS'tan çıkan kararla Fenerbahçe, 1.7 milyon Euro'luk bir dava kazanmış oldu.

    Fenerbahçe’ye CAS'tan 1.7 milyon euro

    Fenerbahçe ile Al Nassr arasında Giuliano'nun ücreti konusunda yaşanan ödeme krizinde CAS, Fenerbahçe'yi haklı buldu. Giuliano'yu Ağustos 2018'de 10.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine satan Fenerbahçe, 6.2 milyon Euro'luk transfer taksidi ödenmediğini için CAS'a başvurmuştu.

    Al Nassr cephesi ödenecek tutarın 6.2 milyon Euro değil 4.5 milyon Euro olduğunu ifade etmişti. CAS, Al Nassr kulübünün 6.2 milyon Euro ödemesine karar verdi.

    'tan çıkan kararla , 1.7 milyon Euro'luk bir dava kazanmış oldu.

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