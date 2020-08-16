Fenerbahçe’ye CAS'tan 1.7 milyon euro

Fenerbahçe ile Al Nassr arasında Giuliano'nun transfer ücreti konusunda yaşanan ödeme krizinde CAS, Fenerbahçe'yi haklı buldu. Giuliano'yu Ağustos 2018'de 10.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine satan Fenerbahçe, 6.2 milyon Euro'luk transfer taksidi ödenmediğini için CAS'a başvurmuştu.

Al Nassr cephesi ödenecek tutarın 6.2 milyon Euro değil 4.5 milyon Euro olduğunu ifade etmişti. CAS, Al Nassr kulübünün 6.2 milyon Euro ödemesine karar verdi.

CAS'tan çıkan kararla Fenerbahçe, 1.7 milyon Euro'luk bir dava kazanmış oldu.