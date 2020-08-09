Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yenen Bayern Münih, dünkü rövanşta rakibini 4-1 mağlup etti ve bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Barcelona ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi evinde 3-1 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

ANKARAGÜCÜ ÇAPA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı. Beştepe Tesisleri'nde başkan Fatih Mert'in de hazır bulunduğu törende Fuat Çapa, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Fatih Mert, yeni teknik direktörleri Başkan Fuat Çapa'ya görevinde başarılar diledi.

BURAK SÜLEYMAN YENİ SEZONDA GÖZTEPE'DE

Göztepe 25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması altında etkili bir performans ortaya koyan Burak Süleyman, birçok takımın dikkatini çekmeyi başarmıştı.