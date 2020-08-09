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    • Spor
    • 09.08.2020 Gazete
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    ve yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    son 16 turu ilk maçında ’yi deplasmanda 3-0 yenen , dünkü rövanşta rakibini 4-1 mağlup etti ve bu sonuçla adını yazdırdı. ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ’yi evinde 3-1 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

    Bayern Münih ve Barcelona çeyrek finale yükseldi

    son 16 turu ilk maçında 'yi deplasmanda 3-0 yenen , dünkü rövanşta rakibini 4-1 mağlup etti ve bu sonuçla adını yazdırdı. ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 'yi evinde 3-1 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

    ANKARAGÜCÜ ÇAPA İLE SÖZLEŞME İMZALADI
    ekiplerinden MKE Ankaragücü, ile sözleşme imzaladı. Beştepe Tesisleri'nde başkan 'in de hazır bulunduğu törende Fuat Çapa, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Fatih Mert, yeni teknik direktörleri Başkan Fuat Çapa'ya görevinde başarılar diledi.

    YENİ SEZONDA GÖZTEPE'DE
    25 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Burak Süleyman'a 'Hoş geldin' derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması altında etkili bir performans ortaya koyan Burak Süleyman, birçok takımın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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