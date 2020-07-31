Kiralık sözleşmesi sona eren Florin Andone'nin yerine forvet arayışlarını dört koldan sürdüren Galatasaray'ın gündemine iki yeni isim daha girdi. Rus basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Zenit ile sözleşmesi biten Alexandr Kokorin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Gazeteler Cimbom'un 29 yaşındaki Kokorin'e yıllık 2 milyon Euro maaş teklifi yaptığını yazdı. Avusturya basını ise Galatasaray'ın Shon Weissman'ın istediğini öne sürdü.

40 MAÇTA 37 GOLE İMZA ATTI

Bu sezon Wolfsberger formasıyla 40 maçta 37 gol atıp 8 asist yapan İsrailli forvetin İstanbul'a gelmek istediği belirtildi. Weissman'ın Avusturya kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

TERİM İYİ BİR FORVET İSTİYOR

Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlık sorunları nedeniyle forvet transferine büyük önem verdiği belirtiliyor. Yönetim bu nedenle bütçenin önemli bir bölümünü golcü takviyesine kullanacak.