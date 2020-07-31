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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    'da forvete 2 aday! ve Aleksandr Kokorin

    Kiralık sözleşmesi sona eren ’nin yerine forvet arayışlarını dört koldan sürdüren ’ın gündemine iki yeni isim daha girdi. Rus basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Zenit ile sözleşmesi biten ’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Galatasaray'da forvete 2 aday!

    Kiralık sözleşmesi sona eren 'nin yerine forvet arayışlarını dört koldan sürdüren 'ın gündemine iki yeni isim daha girdi. Rus basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Zenit ile sözleşmesi biten 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
    Gazeteler Cimbom'un 29 yaşındaki Kokorin'e yıllık 2 milyon Euro maaş teklifi yaptığını yazdı. Avusturya basını ise Galatasaray'ın Shon Weissman'ın istediğini öne sürdü.

    40 MAÇTA 37 GOLE İMZA ATTI
    Bu sezon Wolfsberger formasıyla 40 maçta 37 gol atıp 8 asist yapan İsrailli forvetin İstanbul'a gelmek istediği belirtildi. Weissman'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

    TERİM İYİ BİR FORVET İSTİYOR
    Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlık sorunları nedeniyle forvet transferine büyük önem verdiği belirtiliyor. Yönetim bu nedenle bütçenin önemli bir bölümünü golcü takviyesine kullanacak.

    Haberler Spor Galatasaray'da forvete 2 aday! Shon Weissman ve Aleksandr Kokorin
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