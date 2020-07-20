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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    ’tan 2. derbi galibiyeti

    Beşikta Fenerbahçe önünde aldığı 2-0’lık galibiyetle bu sezon derbilerde ikinci kez kazanmış oldu. Siyah- Beyazlılar ilk devrede 3-1 ye nildikleri F.Bahçe’yi 2-0 yenerek rövanşı aldı. G.Saray’ı bu sezon 1-0 yenerken 2. maçta 0-0 berabere kaldı. ’a 4-1 yenilirken 2. maçta 2-2 berabere kaldı.

    Beşiktaş’tan 2. derbi galibiyeti

    Beşikta Fenerbahçe önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle bu sezon derbilerde ikinci kez kazanmış oldu.

    Siyah- Beyazlılar ilk devrede 3-1 ye nildikleri F.Bahçe'yi 2-0 yenerek rövanşı aldı. G.Saray'ı bu sezon 1-0 yenerken 2. maçta 0-0 berabere kaldı. 'a 4-1 yenilirken 2. maçta 2-2 berabere kaldı.

    3. VE 4. SIRA BİZE ASLA YAKIŞMAZ
    Burak     Yılmaz maç sonrası ligi 3. ya da 4. sırada bitirmelerinin kendilerine yakışmadığını söyledi. Burak, "Biz şampiyon olmak zorundayız. Derbiyi kazanmak güzel" ifadesini kullandı

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