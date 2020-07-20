Beşiktaş’tan 2. derbi galibiyeti

Beşikta Fenerbahçe önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle bu sezon derbilerde ikinci kez kazanmış oldu.

Siyah- Beyazlılar ilk devrede 3-1 ye nildikleri F.Bahçe'yi 2-0 yenerek rövanşı aldı. Kartal G.Saray'ı bu sezon 1-0 yenerken 2. maçta 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Trabzon'a 4-1 yenilirken 2. maçta 2-2 berabere kaldı.

3. VE 4. SIRA BİZE ASLA YAKIŞMAZ

Burak Yılmaz maç sonrası ligi 3. ya da 4. sırada bitirmelerinin kendilerine yakışmadığını söyledi. Burak, "Biz şampiyon olmak zorundayız. Derbiyi kazanmak güzel" ifadesini kullandı