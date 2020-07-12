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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den şut emri!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son haftalarda kaleyi bulan şut sayısındaki ciddi azalma sonrası oyuncularına uyarıda bulunarak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" ifadesini kullandı.

    Çimşir’den şut emri!
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son haftalarda kaleyi bulan şut sayısındaki ciddi azalma sonrası oyuncularına uyarıda bulunarak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" ifadesini kullandı.

    SADECE 1 ŞUTU VARDI
    Fırtına'nın,     ile oynadığı son lig maçında sadece 1 isabetli şutu vardı.

    MUCİZE NEDEN GERÇEK OLMASIN
    Trabzon yerel medyası "Siz yeter ki oynayın!", "Asla pes etmek yok" gibi başlıklar atarak 'in de kendileri gibi puan kaybedebileceğine vurgu yaptı.
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