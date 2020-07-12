Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'den şut emri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son haftalarda kaleyi bulan şut sayısındaki ciddi azalma sonrası oyuncularına uyarıda bulunarak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" ifadesini kullandı.
SADECE 1 ŞUTU VARDI
Fırtına'nın, Antalyaspor ile oynadığı son lig maçında sadece 1 isabetli şutu vardı.
MUCİZE NEDEN GERÇEK OLMASIN
Trabzon yerel medyası "Siz yeter ki oynayın!", "Asla pes etmek yok" gibi başlıklar atarak Başakşehir'in de kendileri gibi puan kaybedebileceğine vurgu yaptı.
SADECE 1 ŞUTU VARDI
Fırtına'nın, Antalyaspor ile oynadığı son lig maçında sadece 1 isabetli şutu vardı.
MUCİZE NEDEN GERÇEK OLMASIN
Trabzon yerel medyası "Siz yeter ki oynayın!", "Asla pes etmek yok" gibi başlıklar atarak Başakşehir'in de kendileri gibi puan kaybedebileceğine vurgu yaptı.