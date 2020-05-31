



EN GEÇ BU AY SONUNA KADAR

Bu kez dış transferde elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi bu ayın sonuna kadar Mert Çetin ve Juan Jesus'un transferinden olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı hedefliyor.



SEZON BAŞI ELDEN KAÇTI

Fenerbahçe sezon başında Mert'in transferinden son anda vazgeçmiş, milli futbolcu da G.Birliği'nden Roma'ya gitmişti.