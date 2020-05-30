



BÜYÜK KAPIŞMA KAPIDA…

Brezilyalı için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip arasındaki kapışmanın ilerleyen dönemde daha da büyümesi bekleniyor. Savaştan hangi takımın galip çıkacağı merak ediliyor.



JESUS ROMA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Juan Jesus, bu sezon Roma'da sadece 4 resmi maçta görev yaptı. İtalyan ekibinde mutsuz olan Brezilyalı, takımdan ayrılmak istiyor.