G.Saray'dan Arda Turan'a yeşil ışık… Sarı-Kırmızılı yönetimin devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in ısrarına rağmen transferini onaylamadığı yıldız futbolcu ile ilgili fikirlerinin yumuşadığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcuya sezon sonu için Galatasaray'a dönüş yolu açıldı.
BONSERVİS PROBLEMİ YOK
Yönetimin, bonservis sorunu olmaması sebebiyle Arda Turan'ın transferine sıcak baktığı, 33 yaşındaki oyuncunun da G.Saray için boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.
"DÖNSÜN" DERSE İMZALAYACAK
Arda için son sözü ise bu kez Fatih Terim söyleyecek. Terim, devre arasında transferini istediği Arda için "Dönsün" derse yıldız futbolcu 9 yıllık aranın ardından 'Parçalı'yı giyecek.
TAVRI YÖNETİMİ İKNA ETTİ
Arda ile ilgili yönetimin fikrini değiştiren gelişmenin ise yıldız ismin, transferinin veto yemesine rağmen başkan ve yönetimle ilgili yaptığı pozitif açıklamalar olarak gösteriliyor.
4.5 AYDIR FUTBOLDAN UZAK
Başakşehir'le son resmi maçına 12 Ocak'ta çıkan Arda Turan, 4.5 aydır sahalardan uzak. Şu an kulüpsüz olan yıldız futbolcu, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Formunu korumaya çalışıyor.