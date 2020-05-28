Altın kız Isinbayeva: 28 dünya rekoru kırdı





24 Ağustos'ta yapılan finallerde 5. Atlayış sonucu Isinbayeva 4,85, Feovana ise 4,75 atlamıştı. Feovana 1. olmak için çıtayı 4,90'a yükseltti ama başarılı olamadı. Isinbayeva altın madalyayı garantilemişti ama o bir de olimpiyat ve dünya rekoru kırmak istedi. 4,91'e çıkardığı çıtayı geçerek yeni rekorun sahibi olarak şampiyon oldu. Isinbayeva, sırıkla atlamada kendisine efsane Segei Bubka'yı örnek aldığını söylerdi. Antrenörü de ona başından beri Bubka'nın tekniğiyle atlamayı öğretmiş, onun videolarını izletmişti. Bubka, rakipsiz olduğu için yarışmalara heyecan getirmek amacıyla kendi rekorlarını santim santim geçerek kırmıştı. Sponsor firma da her santim artışı için Bubka'ya 100 Bin Dolar vermiş. Böylece Bubka 35 kez dünya rekoru kırmıştı.