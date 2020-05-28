Altın kız Isinbayeva: 28 dünya rekoru kırdı

Yelena Gaziyeviç Isinbayeva 3 Haziran 1982'de Rusya'nın Volgograd şehrinde doğdu. Dağıstanlı olan babası tesisatçı, Rus olan annesi ise şehrin ısıtma merkezinde işçiydi. Ailesi kızlarının spora yatkın olduğunu fark edip 4 yaşında jimnastik okuluna yolladılar. Buradaki katı eğitime daha fazla dayanamayıp 15 yaşında okuldan ayrıldı. Antrenörü Alexander Isova, sporu bırakmaması için çok uğraştı. 1,74 olan boyunun uzun olması nedeniyle onu sırıkla atlamaya yönlendirdi. Altı aylık bir eğitim sonrası Moskova'da yapılan Dünya Gençlik Oyunları'nda 4 metrelik atlayışıyla ilk birinciliğini kazandı. Bir yıl sonra yani 1999'da Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 4,10'luk derecesiyle ilk uluslararası şampiyonluğunu kazandı.
İDOLÜ BUBKA'YDI
2000 Yılında bu kez Şili'de yapılan Dünya Gençler şampiyonasında derecesini 10 santim arttırıp, 4,20'lik yüksekliğe çıkarak birinci oldu. Aynı yıl Sydney'de yapılan olimpiyatta eleme turunda oyunlara veda etmek zorunda kaldı. 2001'de 4,45'le Avrupa Gençler Şampiyonluğu'nu kazandı. Büyükler kategorisindeki ilk başarısını 2002'de Avrupa Şampiyonası'nda yakaladı. 4,55'lik atlayışıyla gümüş madalya kazandı. Yelena Isinbayeva her yıl atlama derecesini daha da yükseğe taşıyordu. 2003'te Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4,65'e çıkarak ilk altın madalyasını kazandı. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesi, sırıkla atlamada Isinbayeva ve yurttaşı Svetlana Feovana arasında müthiş bir rekabet yaşandı. Mart ayında başlayan karşılıklı dünya rekoru kırma serisi Temmuz'da Isinbayeva'nın 4,90'lık atlayışıyla sona erdi. Rekabet bir ay sonra başlayan olimpiyatlara taşındı.
24 Ağustos'ta yapılan finallerde 5. Atlayış sonucu Isinbayeva 4,85, Feovana ise 4,75 atlamıştı. Feovana 1. olmak için çıtayı 4,90'a yükseltti ama başarılı olamadı. Isinbayeva altın madalyayı garantilemişti ama o bir de olimpiyat ve dünya rekoru kırmak istedi. 4,91'e çıkardığı çıtayı geçerek yeni rekorun sahibi olarak şampiyon oldu. Isinbayeva, sırıkla atlamada kendisine efsane Segei Bubka'yı örnek aldığını söylerdi. Antrenörü de ona başından beri Bubka'nın tekniğiyle atlamayı öğretmiş, onun videolarını izletmişti. Bubka, rakipsiz olduğu için yarışmalara heyecan getirmek amacıyla kendi rekorlarını santim santim geçerek kırmıştı. Sponsor firma da her santim artışı için Bubka'ya 100 Bin Dolar vermiş. Böylece Bubka 35 kez dünya rekoru kırmıştı.
HER SANTİME PARA
Isinbayeva olimpiyat sonrası yaptığı açıklamada "Yoksul bir ailenin kızıyım, ben de para kazanmak için Bubka gibi yapacağım" dedi. Sponsor firma ile her bir santim artışı için 50 Bin dolar almak üzere anlaştı. Nitekim 10 gün sonra Brüksel'de dünya rekorunu 4,92'yle bir kez daha kırdı. 2004 yılını salon ve saha olmak üzere toplam sekiz dünya rekoruyla kapadı. Isinbayeva artık rakipsizdi. Kendisini canlı veya televizyonda takip edenler yarışmada kimin birinci geleceğini merak ettiği için değil, yeni dünya rekorunu görmek için izliyorlardı. Kariyeri boyunca 28 dünya rekoru kırdı.
SIRIKLARIN SIRRI
Isinbayeva 2005 yılında Sergei Bubka'nın antreörüyle çalışmaya başladı, o yıl da 5 dünya rekoru kırdı. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya, 2012 Londra'da ise bronz madalya kazandı. Bunun dışında 13 kez de Dünya Şampiyonu oldu. Yelena Isinbayeva, Bubka gibi çok sayıda farklı sırıkla yarışmalara katıldı, rüzgâra göre sırık seçti. İlk atlayışında pembe, birincilikte mavi, dünya rekoruna atladığı zaman ise altın renkli sırık kullandı. Aktif sporculuk sonrası Olimpiyat Komitesi üyesi oldu. 2015 yılında yaşadığı Monaco'dan ayrılıp, 5 yıllık sözleşme imzalayarak binbaşı rütbesiyle Rus Ordusu'na katıldı. Dünya Kadınlar Sırıkla Atlama rekoru, 2009'da atladığı 5,09'luk derecesiyle halen Yelena Isinbayeva'ya aittir.
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