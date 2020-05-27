Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    için düğmeye bastı

    Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışı içinde olan 'ın ardından 'nin Utrecht'te kiralık olarak forma giyen file bekçisi 'i de listesine aldı.

    Beşiktaş Zoet için DÜĞMEYE BASTI
    Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışı içinde olan 'ın ardından 'nin Utrecht'te kiralık olarak forma giyen file bekçisi 'i de listesine aldı.

    29 yaşındaki Hollandalı kalecinin menajeriyle temasa geçildiği PSV ile görüşmenin de an meselesi olduğu gelen haberler arasında. Zoet'in PSV ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
    Haberler Spor Beşiktaş Jeroen Zoet için düğmeye bastı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri