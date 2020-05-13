Galatasaray eski yöneticilerinden Prof.Dr. Ahmet Özdoğan, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasını yorumladı… Özdoğan, "Bu haberi ilk başta yazanlara ciddi hakaretler oldu. Galatasaray yöneticileri böyle bir şey yok diyordu. Bazı insanların utanması lazım. Bu haber 15 gün önce yazıldı" ifadelerini kullandı.



Bu arada Ümit Davala'nın görevine sezon sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Cimbom'da Fatih Terim'in yardımcılığı için Ümit Karan'ın da ismi geçiyor…





TAKVİM Gazetesi, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın görevinden ayrılacağını 29 Nisan'da sayfalarına taşımıştı.

