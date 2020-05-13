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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    Prof. Dr. 'ın istifasını yorumladı: Yönetim ‘yok’ diyordu!

    eski yöneticilerinden Prof.Dr. , yardımcı antrenör 'ın istifasını yorumladı… Özdoğan, "Bu haberi ilk başta yazanlara ciddi hakaretler oldu. Galatasaray yöneticileri böyle bir şey yok diyordu. Bazı insanların utanması lazım. Bu haber 15 gün önce yazıldı" ifadelerini kullandı.

    Yönetim ‘yok’ diyordu!

    eski yöneticilerinden Prof.Dr. , yardımcı antrenör 'ın istifasını yorumladı… Özdoğan, "Bu haberi ilk başta yazanlara ciddi hakaretler oldu. Galatasaray yöneticileri böyle bir şey yok diyordu. Bazı insanların utanması lazım. Bu haber 15 gün önce yazıldı" ifadelerini kullandı.

    Bu arada 'nın görevine sezon sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Cimbom'da 'in yardımcılığı için 'ın da ismi geçiyor…

    TAKVİM Gazetesi, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın görevinden ayrılacağını 29 Nisan'da sayfalarına taşımıştı.

    Haberler Spor Prof. Dr. Ahmet Özdoğan Hasan Şaş'ın istifasını yorumladı: Yönetim ‘yok’ diyordu!
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