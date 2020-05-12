TAKVİM yine gündemi belirledi… 29 Nisan'da "Yeni sezona yeni kadro" başlıklı manşetimizde Fatih Terim'in yeni sezon öncesi teknik kadroda değişime gideceğini ve Hasan Şaş ile Ümit Davala'nın gönderileceğini yazmıştık. Ve Hasan Şaş dün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
Tecrübeli hocanın açıklamasında sadece taraftarlara teşekkür etmesi, "Fatih Terim'e kırgın" şeklinde yorumlandı. Terim'in yeni sezonda düşünmediği bir diğer isim olan Ümit Davala dünkü idmana katılmadı.
Davala'nın da kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.
YİNE GÜNDEMİ BELİRLEDİK
TAKVİM yine herkesten önce, Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri okuyucularına duyurdu. Bizi takip etmeye devam edin.