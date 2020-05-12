





TAKVİM yine gündemi belirledi… 29 Nisan'da "Yeni sezona yeni kadro" başlıklı manşetimizde Fatih Terim'in yeni sezon öncesi teknik kadroda değişime gideceğini ve Hasan Şaş ile Ümit Davala'nın gönderileceğini yazmıştık. Ve Hasan Şaş dün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.