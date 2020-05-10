Antalya, Sinan’ın tapusunu istiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Antalyaspor, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün bonservisini, İtalyan temsilcisi Genoa'dan almayı planlıyor. Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, "Sinan Gümüş'ün gelmesiyle ilgili Antalyaspor'un büyük isteği var. Kendisi de çok istiyor" dedi.
ERZURUM MAYIS AYINDA KAR ALTINDA ÇALIŞTI
TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk idmanını kar yağışı altında yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmana bazı futbolcular, maskeli bir şekilde çıktı. Takım 3 grup halinde, kar yağışı altında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
DYNAMO DRESDEN'DE 2 KİŞİDE VİRÜSE RASTLANDI
Almanya'da, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen maçların 16 Mayıs Cumartesi itibariyle yeniden başlamasına karar verilmişti. Ancak Bundesliga 2 takımlarından Dynamo Dresden'de 2 kişinin Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Dynamo Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge, tüm takımın 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.
İSPANYA'DA 2.VİRÜS VAKASI
İspanya'da virüs etkisini yeşil sahalara da yansıttı. R. Sociedad'ın file bekçisi Remiro'nun ardından dün de A. Madrid'den Renan Lodi'nin testi pozitif çıktı.
HERKES İÇİN RİSKLİ BİR DURUM VAR
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, futbolun damlacık refleksi açısından büyük risk taşıdığını söyledi. Okyay, "Sadece futbolcular değil onları destekleyen herkes için riskli durum var" dedi.
AKÇAY: SPORCULARIN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Liglerin devam edip etmemesiyle ilgili olarak, "Sporcuların sağlığını merkeze koymamız gerektiğini düşünenlerdenim. Evimize gidelim" diye konuştu.
ERZURUM MAYIS AYINDA KAR ALTINDA ÇALIŞTI
TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından ilk idmanını kar yağışı altında yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmana bazı futbolcular, maskeli bir şekilde çıktı. Takım 3 grup halinde, kar yağışı altında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
DYNAMO DRESDEN'DE 2 KİŞİDE VİRÜSE RASTLANDI
Almanya'da, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen maçların 16 Mayıs Cumartesi itibariyle yeniden başlamasına karar verilmişti. Ancak Bundesliga 2 takımlarından Dynamo Dresden'de 2 kişinin Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Dynamo Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge, tüm takımın 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.
İSPANYA'DA 2.VİRÜS VAKASI
İspanya'da virüs etkisini yeşil sahalara da yansıttı. R. Sociedad'ın file bekçisi Remiro'nun ardından dün de A. Madrid'den Renan Lodi'nin testi pozitif çıktı.
HERKES İÇİN RİSKLİ BİR DURUM VAR
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, futbolun damlacık refleksi açısından büyük risk taşıdığını söyledi. Okyay, "Sadece futbolcular değil onları destekleyen herkes için riskli durum var" dedi.
AKÇAY: SPORCULARIN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Liglerin devam edip etmemesiyle ilgili olarak, "Sporcuların sağlığını merkeze koymamız gerektiğini düşünenlerdenim. Evimize gidelim" diye konuştu.