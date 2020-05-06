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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    'dan tepki çeken paylaşım! "Sosyal mesafe nerede?"

    1. Lig ekiplerinden 'dan tepki çeken paylaşım… Çalışmalarına başlayan , önceki gün kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen için antrenman sahasında pasta kesti. Ancak TFF'nin '' protokolündeki 'sosyal mesafe' kuralın çiğneyen ve toplu halde pasta kesen Demirsporlu futbolcular ve teknik heyete eleştiri yağdı.

    Sosyal mesafe nerede!
    TFF 1. Lig ekiplerinden 'dan tepki çeken paylaşım… Çalışmalarına başlayan , önceki gün kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen için antrenman sahasında pasta kesti. Ancak 'nin '' protokolündeki 'sosyal mesafe' kuralın çiğneyen ve toplu halde pasta kesen Demirsporlu futbolcular ve teknik heyete eleştiri yağdı. Futbolseverler bu fotoğraf için, "Bu kadar olmaz. Bizler evin içinde yan yana gelmiyoruz" "Sosyal mesafe diye bir kavramdan haberleri yok" şeklinde yorumlar yaptı.
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