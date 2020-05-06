TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan tepki çeken paylaşım… Çalışmalarına başlayan Mavi Şimşekler, önceki gün kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için antrenman sahasında pasta kesti. Ancak TFF'nin 'Futbola Dönüş Öneri' protokolündeki 'sosyal mesafe' kuralın çiğneyen ve toplu halde pasta kesen Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyete eleştiri yağdı. Futbolseverler bu fotoğraf için, "Bu kadar olmaz. Bizler evin içinde yan yana gelmiyoruz" "Sosyal mesafe diye bir kavramdan haberleri yok" şeklinde yorumlar yaptı.