



Ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Galatasaray, Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdellaoui'ye iyi bir teklif yaptı. Lonjon ayrıca şimdiye kadar yıldız oyuncu için en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiğini iddia etti… Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Mariano ile yollarını ayırması beklenen Cimbom, Martin Linnes'in vatandaşı Norveçli sağ beki alarak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor...