Galatasaray sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor... Brezilyalı oyuncusu Mariano ile yollarını ayırması beklenen Sarı-Kırmızılılar'ın Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki Omar Elabdellaoui'nin transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi…
Ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Galatasaray, Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdellaoui'ye iyi bir teklif yaptı. Lonjon ayrıca şimdiye kadar yıldız oyuncu için en iyi teklifin Galatasaray'dan geldiğini iddia etti… Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Mariano ile yollarını ayırması beklenen Cimbom, Martin Linnes'in vatandaşı Norveçli sağ beki alarak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor...
Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında İtalya, Rusya ve Portekiz takımlarının da transfer listesine eklediği öğrenildi Bu sezon Olympiakos 38 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, 1 gol kaydetti. Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı ile de toplamda 44 maçta görev aldı…