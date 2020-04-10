Fenerbahçe’den vefa örneği

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, yeni tip coronavirus tehdidi nedeniyle 65 yaş üstü kongre üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi göndereceklerini açıkladı.
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, yeni tip coronavirus tehdidi nedeniyle 65 yaş üstü kongre üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi göndereceklerini açıkladı.
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