



İLK GOLÜNÜ FENER'E ATTI

Benim arşivlerden saptayabildiğim kadarıyla Süleyman Seba'nın Temmuz 1946'dan itibaren Beşiktaş'ın ilk 11'inde yer aldığıdır. Ondan önce sağ açık oynayan Sabri'nin arkasındaki genç olarak ilk sezonunda yedek kaldığı, daha sonra efsane sol açık Şükrü Gülesin'le birlikte zaman zaman kanat değiştirerek takıma yerleştiğini görüyoruz. Ekim 1946'da Beşiktaş'ın hakem hatasıyla Fenerbahçe'ye 4-3 yenildiği- maçta siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. İnönü Stadyumu'nun 27 Kasım 1947'de yapılan açılış töreni sonrası oynanan ilk maçta Beşiktaş, İsveç'in AIK takımını 3-2 yenerken ilk golünü de Süleyman Seba attı. Bu gol aynı zamanda İnönü'de atılan ilk gol olarak tarihe geçti. Seba, Beşiktaş'ta 8 sezon oynadı ve 44 gol attı. 1954'te Henüz 28 yaşındayken menüsküs nedeniyle futbolu bıraktı. 1957'de bu kez üye olarak kulübe dönüş yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yöneticiliğe kadar yükselen Seba'nın yönetici olarak kamuoyu önüne çıktığı günlere kadar ne yaptığı bilinmiyor. Seba zaten MİT'teki göreviyle ilgili olarak hiç konuşmadı. Futbolu bırakmasına rağmen iyileşmeyen menüsküsü nedeniyle 1959'da kulüp tarafından ameliyat olması için İtalya'ya gönderildi. 1960'da Hakkı Yetene'e yani Baba Hakkıûa karşı başkan adayı Ziya Kalkavan'ın listesinden aday oldu. 1963'te Başkan seçilen Selahattin Akel'in yönetim kurulunda yer alarak ilk kez yönetici oldu. 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Agasi Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın başkanlıkları döneminde yönetici olarak devam etti. 1979'da Genel Kaptan olunca kulüpte daha önemli bir rol oynamaya başladı.