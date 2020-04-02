Süleyman Seba Beşiktaşlı taraftarların gözünde sadece "Efsane Başkan" değildir. O aynı zamanda takımın hızı ve sert şutlarıyla hatırlanan eski sağ açığıdır da… Ama en çok da maddi ve sportif başarı açısından dibe vurmuş kulübü, eski günlerine döndüren ve bunu da yaparken "Beşiktaşlılık duruşu"ndan taviz vermeden yapan kişidir. "Efendi Beşiktaş"ın ete kemiğe büründüğü, sembol ismidir. Efsane Başkan 5 Nisan 1926'da Sakarya'ya bağlı Hendek'in Soğuksu köyünde doğdu. 1867'de Abhazya'dan gelenlerin kurduğu ve Cigerya adını verdikleri köye yerleşenlere bakınca Süleyman Seba'nın Sıba ailesinden geldiğini anlıyoruz.
1943'TE GENÇ TAKIMDA
İlkokulu memleketinde okuduktan sonra Beşiktaş'in Akaretler semtine taşındılar. Babası Galatasaray Lisesi'nde okumasını istiyordu ama o evlerine yakın olduğu için Kabataş Lisesi'ne gitti. Kabataş Lisesi takımında oynarken Beşiktaş yöneticileri tarafından beğenilip 1943 yılında genç takıma seçildi. Burada sergilediği futbolla önce kaptan yapıldı, 19 yaşında da A Takıma alındı. Hem futbol oynuyor hem de üniversitede Fransızca okuyordu. Ne var ki Beşiktaş'ın 1 ay süren ABD seyahatine katılmak için eğitimine ara vermek zorunda kaldı, bir daha da okula geri dönmedi.
İLK GOLÜNÜ FENER'E ATTI
Benim arşivlerden saptayabildiğim kadarıyla Süleyman Seba'nın Temmuz 1946'dan itibaren Beşiktaş'ın ilk 11'inde yer aldığıdır. Ondan önce sağ açık oynayan Sabri'nin arkasındaki genç olarak ilk sezonunda yedek kaldığı, daha sonra efsane sol açık Şükrü Gülesin'le birlikte zaman zaman kanat değiştirerek takıma yerleştiğini görüyoruz. Ekim 1946'da Beşiktaş'ın hakem hatasıyla Fenerbahçe'ye 4-3 yenildiği- maçta siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. İnönü Stadyumu'nun 27 Kasım 1947'de yapılan açılış töreni sonrası oynanan ilk maçta Beşiktaş, İsveç'in AIK takımını 3-2 yenerken ilk golünü de Süleyman Seba attı. Bu gol aynı zamanda İnönü'de atılan ilk gol olarak tarihe geçti. Seba, Beşiktaş'ta 8 sezon oynadı ve 44 gol attı. 1954'te Henüz 28 yaşındayken menüsküs nedeniyle futbolu bıraktı. 1957'de bu kez üye olarak kulübe dönüş yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yöneticiliğe kadar yükselen Seba'nın yönetici olarak kamuoyu önüne çıktığı günlere kadar ne yaptığı bilinmiyor. Seba zaten MİT'teki göreviyle ilgili olarak hiç konuşmadı. Futbolu bırakmasına rağmen iyileşmeyen menüsküsü nedeniyle 1959'da kulüp tarafından ameliyat olması için İtalya'ya gönderildi. 1960'da Hakkı Yetene'e yani Baba Hakkıûa karşı başkan adayı Ziya Kalkavan'ın listesinden aday oldu. 1963'te Başkan seçilen Selahattin Akel'in yönetim kurulunda yer alarak ilk kez yönetici oldu. 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Agasi Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın başkanlıkları döneminde yönetici olarak devam etti. 1979'da Genel Kaptan olunca kulüpte daha önemli bir rol oynamaya başladı.
8 SAAT SÜREN KONGRE
1 Nisan 1984'te 8 saat süren ve çok elektrikli geçen kongrede diğer aday Mehmet Üstünkaya'ya karşı 85 oy farkla Beşiktaş Başkanı seçildi. Beşiktaş 1970'lerde sportif açıdan en kötü dönemini yaşadı. Hatta bir sezon son maçta küme düşmekten kurtuldu. 1982'de Şampiyon olarak bu gidişe bir dur demişti ama ekonomik kriz devam ediyordu. Kulüp bir anlamda zorunluluktan alt yapıya dönmüştü. Bunun meyveleri kısmen 1982'de ama en çok da 1986'daki şampiyonluklarda görülmüştü. Beşiktaş'ın bugün dahi "Şerefli İkincilikler" olarak andığı malum dönem sonrası Metin, Ali ve Feyyaz'la sembol olan şampiyonluklarında Seba, başkan olarak büyük pay sahibiydi. O zamana kadar "Bir dikili ağacı" olmayan kulübe gelir getiren pek çok tesis yaptı. Süleyman Seba 16 yıl süren kesintisiz başkanlık dönemi sonrası 2000 Yılında başkanlığa, 2014'te de hayata veda etti.
CENTİLMENLİĞİ İLE DE HAFIZALARDA YER ETTİ
Süleyman Seba sadece Türk futbolunun en başarılı başkanlarından birisi değil aynı zamanda en centilmen başkanlarından da birisiydi. Seba'nın ölümü tüm Türkiye'yi büyük bir yasa boğmuştu.
Süleyman Seba'nın kendisi gibi Beşiktaş efsanesi olan Hakkı Yeten'le bu fotoğrafı tarihe geçti.
EFSANELER - 3 / TAYFUN ER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.