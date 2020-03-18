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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    Onyekuru derbiden sonra kayıplarda

    , 'ın deplasmanında 20 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu büyük övgüler aldığı tarihi derbinin ardından düşüşe geçti. maçında birçok fırsatı harcayan Onyekuru, ve maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı.

    Derbiden sonra kayıplarda
    Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında 20 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşmıştı.

    TERİM GÖRÜŞECEK
    Ancak Nijeryalı futbolcu büyük övgüler aldığı tarihi derbinin ardından düşüşe geçti. Gençlerbirliği maçında birçok fırsatı harcayan Onyekuru, Sivas ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.



    BELHANDA'NIN KREDİSİ BİTTİ
    Beşiktaş derbisinde 11'de şans bulmasına rağmen beklentilerin çok uzağında kalan Belhanda kredisini bitirdi... Fatih Terim'in 45 dakika sabredebildiği Faslı futbolcuya ligin kalan döneminde 11'de forma vermeyi düşünmediği öğrenildi. Yönetim yeni sezon öncesi Belhanda ile yolları ayırmaya çalışacak.



    LINNES     YİNE FORMAYI UNUTTU
    Devre arasında yeniden lisansı çıkarılan Martin Linnes formayı unuttu. Son olarak Yeni maçında oynayan Norveçli yıldız 4 haftadır süre alamıyor.

    ÖMER BAYRAM'A BAŞARILI OPERASYON
    Beşiktaş derbisinde sağ elinde kırık meydana gelen ameliyat edildi. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün sponsor hastanelerimizden Ulus 'da başarılı bir operasyon geçirmiştir" denildi. Ömer'in dönüş tarihi henüz netleşmedi.


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