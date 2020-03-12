Haydi Başakşehir bir daha

kupalarındaki tek temsilcimizbugün tarihi bir sınava çıkacak... Turuncu-Lacivertliler,ilk maçındaekibi'ı konuk edecek.'nda saat'te başlayacak mücadeleyihakemyönetecek.'de zorlu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu karşılaşmanın rövanşısaat'te'nda oynanacak.