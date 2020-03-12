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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Haydi bir daha

    Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol bugün tarihi bir sınava çıkacak... Turuncu-Lacivertliler, Ligi son 16 turu ilk maçında ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi İskoç hakem yönetecek.

    Haydi Başakşehir bir daha
    Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün tarihi bir sınava çıkacak... Turuncu-Lacivertliler, UEFA Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek. Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe saat 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.

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