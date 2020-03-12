Haydi Başakşehir bir daha

Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün tarihi bir sınava çıkacak... Turuncu-Lacivertliler, UEFA Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek. Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe saat 23.00'te Parken Stadı'nda oynanacak.
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