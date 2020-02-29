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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    3-1’lik galibiyeti paraya çeviriyor! Zaferin formaları da...

    Sarı-Kırmızılılar’ın ’de giydiği formalar üzerlerinde çamur ve çim lekeleriyle bir sitede satışa çıkarıldı. Gelirin büyük kısmı ’a kalacak.

    Zaferin formaları açık artırmada
    Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-0 yıl sonra yenen Galatasaray unutulmaz maçı paraya çeviriyor!.. Sarı-Kırmızılı kulüp 7 ülkede hizmet veren 'MatchWornShirt. com' isimli siteyle özel bir anlaşma yaptı. Derbide futbolcuların giydiği formalar bu sitede açık artırmaya çıkarıldı.

    FORMALARDA İMZA DA VAR
    Üzerlerinde çim ve çamur lekelerinin de bulunduğu imzalı formalara çok büyük bir ilgi gösterildi. Şu ana kadar en büyük teklif 5 bin Euro ile Radamel Falcao'nun forması için yapıldı.



    ONYEKURU İÇİN 2900 EURO!
    Muslera'nın formasıyla 3100 Euro, Henry Onyekuru'nun formasına 2900 Euro, Donk'un formasına 1650 Euro teklif yapılmış durumda.

    AÇIK ARTIRMA YARIN BİTECEK
    Yarın nın tamamlanmasının ardından formanın alıcıları belli olacak. Gelirin büyük bik kısmı kulübün olacak.

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