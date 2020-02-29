Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-0 yıl sonra yenen Galatasaray unutulmaz maçı paraya çeviriyor!.. Sarı-Kırmızılı kulüp 7 ülkede hizmet veren 'MatchWornShirt. com' isimli siteyle özel bir anlaşma yaptı. Derbide futbolcuların giydiği formalar bu sitede açık artırmaya çıkarıldı.
FORMALARDA İMZA DA VAR
Üzerlerinde çim ve çamur lekelerinin de bulunduğu imzalı formalara çok büyük bir ilgi gösterildi. Şu ana kadar en büyük teklif 5 bin Euro ile Radamel Falcao'nun forması için yapıldı.
ONYEKURU İÇİN 2900 EURO!
Muslera'nın formasıyla 3100 Euro, Henry Onyekuru'nun formasına 2900 Euro, Donk'un formasına 1650 Euro teklif yapılmış durumda.
AÇIK ARTIRMA YARIN BİTECEK
Yarın açık artırmanın tamamlanmasının ardından formanın alıcıları belli olacak. Gelirin büyük bik kısmı kulübün olacak.
FORMALARDA İMZA DA VAR
Üzerlerinde çim ve çamur lekelerinin de bulunduğu imzalı formalara çok büyük bir ilgi gösterildi. Şu ana kadar en büyük teklif 5 bin Euro ile Radamel Falcao'nun forması için yapıldı.
ONYEKURU İÇİN 2900 EURO!
Muslera'nın formasıyla 3100 Euro, Henry Onyekuru'nun formasına 2900 Euro, Donk'un formasına 1650 Euro teklif yapılmış durumda.
AÇIK ARTIRMA YARIN BİTECEK
Yarın açık artırmanın tamamlanmasının ardından formanın alıcıları belli olacak. Gelirin büyük bik kısmı kulübün olacak.
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