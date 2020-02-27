Başakşehir tur peşinde

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir son 32 turu rövanş maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin zorlu mücadelesi saat 20.55'te başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir son 32 turu rövanş maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin zorlu mücadelesi saat 20.55'te başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.