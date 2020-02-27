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    • Spor
    • 27.02.2020 Gazete
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    tur peşinde

    'ndeki temsilcimiz son 32 turu rövanş maçında ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin zorlu mücadelesi saat 20.55'te başlayacak.

    Başakşehir tur peşinde
    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir son 32 turu rövanş maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin zorlu mücadelesi saat 20.55'te başlayacak.

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