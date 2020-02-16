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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    'Yanal' oldu

    , Ankaragücü deplasmanında Lobzhanidze ve Rodrigues’in golleriyle yıkıldı. Fener'in golü Serdar'dan geldi. Son 3 maçta 1 puan alan Fener zirvede yara aldı.

    Fenerbahçe 'Yanal' oldu
    F.Bahçe Başkent'te yıkıldı: 1-2. 10. dakikada Rodrigues'in kale dibinden kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 13'te Michalak topu kalesini terk eden Altay'ın üzerinden aşırttı. Kaleye yönelen topa Jailson müdahale edemedi. Lobzhanidze topu boş ağlara gönderdi.

    MICHALAK NET FIRSATI KAÇIRDI
    17'de Ozan'ın şutunu kaleci Friedrich kurtardı. 23'te Michalak, Altay ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci çıkardı. 45'te Tolga ceza sahası içinde müsait pozisyonu harcadı.

    RODRIGUES'TEN MÜTHİŞ GOL
    50'de Kulusic'in kendi ağlarına gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 76'da Michalak'ın pasında Rodrigues topu önünde buldu. Sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.



    MEVLÜT ÇERÇEVEYİ BULAMADI
    82'de Vedat Muriç topu indirdi. 'in vuruşunu kaleci çıkardı. 90+6'da Kruse'nin ortasında arka direkte topla buluşan karşılaşmanın skorunu belirledi.

    YİNE AYNI SENARYO!
    F.Bahçe bu sezon ligde oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yedi, bu karşılaşmaların 12'sinde kalesine gelen ilk top gol oldu. Dün gece de aynı senaryo yaşandı.




    Kanarya'da Ersun Yanal'ın tercihleri taraftarları adeta çıldırttı.

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