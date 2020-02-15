Taraftar isyan bayrağını açtı! "Ersun Yanal dönemi biter!"
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe zirve yolunda derbi öncesi ağır yara aldı. İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda darbe aldı. Fenerbahçe taraftarı oynanan etkisiz futbola sosyal medyada büyük tepki gösterdi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. İşte Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadan yaptığı o yorumlar...
15.02.2020 22:50
- Son Güncelleme: 15.02.2020 22:50
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