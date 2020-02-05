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: ırkçılığa yer yok

maçı sonrası maruz kaldığı larla ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan , “4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım. ırkçılığa yer yok...” dedi.

Futbolda ırkçılığa yer yok
Trabzonspor ile F.Bahçe arasında oynanan maç sonrası lara maruz kalan Obi Mikel, maçı öncesi konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Emre Belözoğlu ile maç içinde bir tartışma yaşadıklarını ancak bitiş düdüğü ile birlikte aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Mikel, "Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım" dedi.



HEPİMİZ EŞİTİZ!
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Nijeryalı futbolcu, "Futbolda ırkçılığa yer yok. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.




OBİ MİKEL'E BÜYÜK DESTEK
'e yapılan ırkçı saldırı sonrası taraftarının yanı sıra diğer kulüp taraftarları da Nijeryalı oyuncuya destek mesajları paylaştı.

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