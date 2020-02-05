Trabzonspor ile F.Bahçe arasında oynanan maç sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel, Erzurum maçı öncesi konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
HEPİMİZ EŞİTİZ!
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Nijeryalı futbolcu, "Futbolda ırkçılığa yer yok. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
OBİ MİKEL'E BÜYÜK DESTEK
Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırı sonrası Trabzonspor taraftarının yanı sıra diğer kulüp taraftarları da Nijeryalı oyuncuya destek mesajları paylaştı.
Emre Belözoğlu ile maç içinde bir tartışma yaşadıklarını ancak bitiş düdüğü ile birlikte aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Mikel, "Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım" dedi.
HEPİMİZ EŞİTİZ!
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Nijeryalı futbolcu, "Futbolda ırkçılığa yer yok. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
OBİ MİKEL'E BÜYÜK DESTEK
Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırı sonrası Trabzonspor taraftarının yanı sıra diğer kulüp taraftarları da Nijeryalı oyuncuya destek mesajları paylaştı.
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