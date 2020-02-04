Trabzonspor'un, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği maç öncesi bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Obi Mikel, Fenerbahçe derbisinde Emre Belözoğlu'yla yaşadıklarını A Spor'a anlattı.

İşte Obi Mikel'in açıklamalar:

"Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Derbi maçı oynuyorsunuz, çok büyük bir rekabet var. Onlarda kazanmak istiyordu bizde öyle. Biz 3 puan aldık. Farklı bir tartışma oldu Emre ile. Ufak bir tartışmaydı. Oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı."

"IRKÇILIĞIN FUTBOLDA KESİNLİKLE YERİ YOK"

"Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok!"



"Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı."



"Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Galatasaray taraftarlarından ve diğer taraftarlardan da birçok destek mesajı aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız."

PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nijeryalı futbolcu, "Hepimiz biriz ve eşitiz. Bu sadece günün sonunda biten bir oyun." ifadelerini kullandı.

John Obi Mikel'in paylaşımını beğenenler arasında Mbaya Diagne'nin de olması dikkatlerden kaçmadı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Karşılaşma sonrasında yaşanan gerginliğe ilişkin Hürriyet'e konuşan Emre Belözoğlu, "olumsuz bir diyalog yaşamadım" demişti.

"Bazı takım arkadaşlarım karşılaşma bitince sahada kaldılar. Onlara doğru koşan Trabzonsporlu bazı futbolcular olduğunu görünce yanlarına gittim. Bir kaptan, bir ağabey olarak orada yapmam gerekeni yaptım. Aralarına girip gerilim olmasını önledim, tarafları ayırıp soyunma odasına gitmelerini sağladım. Ben hiçbir rakip futboluyla herhangi bir olumsuz diyalog yaşamadım."