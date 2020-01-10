Fenerbahçe sezon başından bu yana gerçekleştiremediği sol bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Sarı-Lacivertliler listesinin ilk sırasında yer alan Milan'lı Ricardo Rodriguez ve Milan ile görüşmelerini tamamladı ve her iki tarafı da ikna etti. İsviçreli yıldızı bitiren Fenerbahçe Yönetimi'nin transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.
PSV DE TRANSFER ETMEK İSTİYORDU
Kanarya, Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. PSV'nin de istediği oyuncu, Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifi karşısında tercihini Sarı- Lacivertlilerden yana kullandı. Böylece Fenerbahçe taraftarı uzun süredir yolunu gözlediği sol bek transferine kavuşmuş oldu.
BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Ricardo Rodriguez, 2010 yılında Zürch'te başladığı kariyerine Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg ile devam etti. Tecrübeli sol bek, 2017 yılında Wolfsburg'dan İtalyan devi Milan'a geçti. Milan bu transfer için kasasından 15 milyon Euro çıkardı. Rodriguez bu sezon sadece 5 maçta görev aldı. Golü ve asisti bulunmuyor.
71 MAÇTA 8 GOLÜ VAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Ricardo Rodriguez, 71 kez İsviçre Milli Takım forması giydi... Yıldız oyuncu bu maçlarda 8 gole imza attı.
PSV DE TRANSFER ETMEK İSTİYORDU
Kanarya, Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. PSV'nin de istediği oyuncu, Fenerbahçe'nin daha yüksek maaş teklifi karşısında tercihini Sarı- Lacivertlilerden yana kullandı. Böylece Fenerbahçe taraftarı uzun süredir yolunu gözlediği sol bek transferine kavuşmuş oldu.
BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Ricardo Rodriguez, 2010 yılında Zürch'te başladığı kariyerine Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg ile devam etti. Tecrübeli sol bek, 2017 yılında Wolfsburg'dan İtalyan devi Milan'a geçti. Milan bu transfer için kasasından 15 milyon Euro çıkardı. Rodriguez bu sezon sadece 5 maçta görev aldı. Golü ve asisti bulunmuyor.
71 MAÇTA 8 GOLÜ VAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Ricardo Rodriguez, 71 kez İsviçre Milli Takım forması giydi... Yıldız oyuncu bu maçlarda 8 gole imza attı.
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