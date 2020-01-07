Varsa yoksa lider stoper

Transfer sezonuna Badou Ndiaye'yi alarak hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, rotasını stopere kırdı... Lider bir stoper almak isteyen Bordo-Mavililer çalışmalarını hızlandırdı. Gündemdeki isimler ise Marcelo Guedes ile Sigurdsson...
SIGURDSSON ŞU AN BOŞTA
Yönetim iki isime yoğunlaşırken menajerler başka oyuncuları da önermeye devam ediyor. 33 yaşındaki İzlandalı Sigurdsson şu an boşta. Lyon'lu Marcelo ise 32 yaşında...
ZOR HEDEF MARCELO
Trabzon Marcelo'nun transferi için çalışıyor. Ancak Marcelo'nun maliyeti düşündürüyor.
SIGURDSSON ŞU AN BOŞTA
Yönetim iki isime yoğunlaşırken menajerler başka oyuncuları da önermeye devam ediyor. 33 yaşındaki İzlandalı Sigurdsson şu an boşta. Lyon'lu Marcelo ise 32 yaşında...
ZOR HEDEF MARCELO
Trabzon Marcelo'nun transferi için çalışıyor. Ancak Marcelo'nun maliyeti düşündürüyor.
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