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Varsa yoksa lider stoper

sezonuna 'yi alarak hızlı bir giriş yapan , rotasını stopere kırdı... Lider bir stoper almak isteyen Bordo-Mavililer çalışmalarını hızlandırdı. isimler ise ile ...

Varsa yoksa lider stoper
Transfer sezonuna 'yi alarak hızlı bir giriş yapan , rotasını stopere kırdı... Lider bir stoper almak isteyen Bordo-Mavililer çalışmalarını hızlandırdı. isimler ise Marcelo Guedes ile Sigurdsson...

SIGURDSSON ŞU AN BOŞTA
Yönetim iki isime yoğunlaşırken menajerler başka oyuncuları da önermeye devam ediyor. 33 yaşındaki İzlandalı Sigurdsson şu an boşta. Lyon'lu Marcelo ise 32 yaşında...

ZOR HEDEF MARCELO
Trabzon Marcelo'nun i için çalışıyor. Ancak Marcelo'nun maliyeti düşündürüyor.




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