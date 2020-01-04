Ricardo Rodriguez’i PSV de istiyor

Ricardo Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Hollanda temsilcisi PSV'nin İsviçreli sol bek için Milan'a teklif götürdüğü iddia edildi. Teklifin ne kadar olduğu ise açıklanmadı.
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez ile sol bek açığını kapatmak istiyor.
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez ile sol bek açığını kapatmak istiyor.
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