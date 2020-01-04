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inde 'ye rakip çıktı. temsilcisi 'nin İsviçreli sol bek için Milan'a teklif götürdüğü iddia edildi. Teklifin ne kadar olduğu ise açıklanmadı.

Ricardo Rodriguez’i PSV de istiyor
Ricardo Rodriguez inde 'ye rakip çıktı. temsilcisi 'nin İsviçreli sol bek için Milan'a teklif götürdüğü iddia edildi. Teklifin ne kadar olduğu ise açıklanmadı.


Fenerbahçe Ricardo Rodriguez ile sol bek açığını kapatmak istiyor.

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