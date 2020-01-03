Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Ünal hoca, Konyaspor maçından sonra 'Gidip de gelmemek, gelip de görmemek' gibi soyunma odasında konuşmuş. Hoca, 'Devam edeceksem başkan dahil herkes ayağını yere sağlam basacak' demiş... Ağaoğlu, Karaman'ın Konya maçı sonrasında söylediklerini Sosa ile paylaştığını ve Arjantinli'nin, "Hoca duygusal davranıyorsun" dediğini de belirtti.
EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNDEN DESTEK
Ağaoğlu, "Korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız. Sosyal medyada 100 bin tane mesaj atılmış. Bana dün bir mesaj geldi. Eren Bülbül'ün ağabeyi ve annesinden. 'Başkanım ne karar alırsanız arkanızdayız' diyor. Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar" dedi.
YAŞANANLAR SİYASİ TARAFA ÇEKİLDİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu yaşanan son süreç ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde yaşanan olaylar siyasi tarafa çekildi... Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var; Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etti. Yanlış mı yaptı? Bu, Trabzonspor için yapılmış bir şey değil"
24 SAAT HOCANIN YANINDAYDIM
O kadar karaktersiz bir insan mıyım 24 saat yanında olduğum bir hocanın ben devamlı kuyusunu kazacağım, yerine birini getireceğim... Bu tam anlamıyla karaktersizliktir. Ama biz o değiliz. Yolun ortasında hocasız kaldık. Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net! Ünal Karaman'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yoktu"
SOSYAL MEDYA BİR ANDA PATLADI
"Ünal Karaman'ın gidişi sonrasında bir anda sosyal medyadan patlayan hareketlenme oldu. Bana ve Mehmet Yiğit Alp'in telefonlarına kadar tehdit ve hakaret mesajları geliyor. Hatta ve hatta eşimin telefonuna kadar tehdit mesajları atılıyor. Ben eşimin telefon numarasını 30 senede zor ezberledim. Biri demek ki o numarayı vermiş birilerine"
ÜNAL HOCA 3 KEZ GİTME KARARI ALDI
Ünal hoca geçen sezon oynanan Malatya maçından sonra istifa kararı almıştı. 'Hocam, sakin ol' dedim. Transfer yasağımız da vardı. Yönetici arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim açıklaması var. Hoca büyüklerinin etkisinde kalıp beyanatlar verdi. Sivas maçının öncesi ya da sonrası, 'Ayrılsam iyi olur falan demiş"
HOCAMIZ HÜSEYİN ÇİMŞİR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'dan sonra yola Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini söyledi. Yabancı yardımcıyı işaret etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oluşturulacak teknik heyet detaylarını anlattı. Başkan Ağaoğlu, teknik sorumlu olarak görevlendirilen Hüseyin Çimşir'in yardımcı antrenörü Muzaffer Bilazer olacağını açıkladı. Ayrıca yabancı yardımcı antrenörler görevlendirilebileceği vurgulandı.
ÇOK BÜYÜK ONUR
Ağaoğlu, "Hüseyin Çimşir görevinin başında. Çok büyük sorumluluk. Çok büyük onur aynı zamanda çok büyük fırsat" diye konuştu.
NDIAYE'Yİ BİTİRDİK!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ndiaye ile anlaştıklarını ve kiralık olarak kadrolarına kattıklarını söyledi. Başkan, Ndiaye'de satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.
TARAFTARLAR: TARAFIMIZ TRABZON'UN YANIDIR
Trabzonspor'da yaşanan kriz sonrası taraftar gruplarından ortak açıklama geldi. Trabzonlu Gençler, Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Taraftarlar Birliği, Çılgınlar, Farozlular, Vakfıkebirliler, Affetmezler ve El Nino yaptığı açıklamada, "Tarafımız Trabzonspor'un yanıdır" dediler.
EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNDEN DESTEK
Ağaoğlu, "Korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız. Sosyal medyada 100 bin tane mesaj atılmış. Bana dün bir mesaj geldi. Eren Bülbül'ün ağabeyi ve annesinden. 'Başkanım ne karar alırsanız arkanızdayız' diyor. Bazen bir mesaj atarsınız, 100 bin mesajın yapamadığını yapar" dedi.
YAŞANANLAR SİYASİ TARAFA ÇEKİLDİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu yaşanan son süreç ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde yaşanan olaylar siyasi tarafa çekildi... Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var; Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etti. Yanlış mı yaptı? Bu, Trabzonspor için yapılmış bir şey değil"
24 SAAT HOCANIN YANINDAYDIM
O kadar karaktersiz bir insan mıyım 24 saat yanında olduğum bir hocanın ben devamlı kuyusunu kazacağım, yerine birini getireceğim... Bu tam anlamıyla karaktersizliktir. Ama biz o değiliz. Yolun ortasında hocasız kaldık. Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net! Ünal Karaman'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yoktu"
SOSYAL MEDYA BİR ANDA PATLADI
"Ünal Karaman'ın gidişi sonrasında bir anda sosyal medyadan patlayan hareketlenme oldu. Bana ve Mehmet Yiğit Alp'in telefonlarına kadar tehdit ve hakaret mesajları geliyor. Hatta ve hatta eşimin telefonuna kadar tehdit mesajları atılıyor. Ben eşimin telefon numarasını 30 senede zor ezberledim. Biri demek ki o numarayı vermiş birilerine"
ÜNAL HOCA 3 KEZ GİTME KARARI ALDI
Ünal hoca geçen sezon oynanan Malatya maçından sonra istifa kararı almıştı. 'Hocam, sakin ol' dedim. Transfer yasağımız da vardı. Yönetici arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim açıklaması var. Hoca büyüklerinin etkisinde kalıp beyanatlar verdi. Sivas maçının öncesi ya da sonrası, 'Ayrılsam iyi olur falan demiş"
HOCAMIZ HÜSEYİN ÇİMŞİR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'dan sonra yola Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini söyledi. Yabancı yardımcıyı işaret etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oluşturulacak teknik heyet detaylarını anlattı. Başkan Ağaoğlu, teknik sorumlu olarak görevlendirilen Hüseyin Çimşir'in yardımcı antrenörü Muzaffer Bilazer olacağını açıkladı. Ayrıca yabancı yardımcı antrenörler görevlendirilebileceği vurgulandı.
ÇOK BÜYÜK ONUR
Ağaoğlu, "Hüseyin Çimşir görevinin başında. Çok büyük sorumluluk. Çok büyük onur aynı zamanda çok büyük fırsat" diye konuştu.
NDIAYE'Yİ BİTİRDİK!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ndiaye ile anlaştıklarını ve kiralık olarak kadrolarına kattıklarını söyledi. Başkan, Ndiaye'de satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti.
TARAFTARLAR: TARAFIMIZ TRABZON'UN YANIDIR
Trabzonspor'da yaşanan kriz sonrası taraftar gruplarından ortak açıklama geldi. Trabzonlu Gençler, Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Taraftarlar Birliği, Çılgınlar, Farozlular, Vakfıkebirliler, Affetmezler ve El Nino yaptığı açıklamada, "Tarafımız Trabzonspor'un yanıdır" dediler.
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