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, ile ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu! "Troll ve tetikçiler iftira atıyorlar"

, “Şampiyonluktaki rakiplerimizin logolarını kullanan troller ve tetikçiler sosyal medyada huzursuzluğa yol açmaktadır..." dedi. Sürmen, "Karaman'ın ayrılışında Sayın 'ın ismi kullanılıp iftira atılması çok üzücü. Amaçları bütünlüğümüzü bozmak" diye konuştu.

Troll ve tetikçiler iftira atıyorlar
Trabzon Divan Başkanı , Karaman'ın ayrılışı sonrası konuştu. Sürmen, Karaman ile karşılıklı görüşerek yolları ayırdıklarını belirtti. Sürmen, "Şampiyonluktaki rakiplerimizin logolarını kullanan troller ve tetikçiler sosyal medyada huzursuzluğa yol açmaktadır" dedi. İşte açıklamalar:

BAŞKANA SAYGI ESASTIR
Trabzon Başkanlık makamı; camianın saygı, sevgi ve hiyerarşisinin sorumlu en üst mercii olup, kulüp içindeki görevi ne olursa olsun, bu hiyerarşiye uyma zorunluluğu bulunmaktadır.



TEMEL BİR AKSAKLIK OLUŞTU
Bu hiyerarşide yaşanan çok temel bir aksaklık nedeniyle oluşan bugünkü tablonun Trabzonspor camiası ve büyük ailesi tarafından çok iyi anlaşılacağını umut ediyoruz.

CAMİAMIZ KENETLENMELİ
İç meselemizin, başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için tüm camiamızı aklı selime ve Trabzonsporumuzun yanında olmaya çağırıyorum.



GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR
Hazine ve Maliye Bakanımız 'ın ismi kullanılarak iftira, hakaret, yalan, dedikodu ve hayal ürünü kurgular üretmek, üzücü olduğu kadar, ayrılış gerekçeleri ile de bağdaşmamaktadır.


HERKES YERİNİ BİLMELİ!
Yaşanması asla mümkün olmayacak, kavga, hakaret gibi hayal ürünü kurguların, kulübü güçsüzleştirmeyi, camiayı parçalamayı hedeflediğini dile getiren Sürmen, "Trabzonspor Başkan ve yönetimi genel kurulda delegeler tarafından seçilerek, Teknik Direktör ve profesyoneller ise atanarak göreve gelmektedir. Bu minvalden hareketle herkesin yerini ve konumunu bu hiyerarşiye göre konumlandırmak mecburiyetindeyiz" dedi.



Divan Başkanı Sürmen, Karaman'ın da takımdan ayrılmayı istediğini söyledi. "Alınan karar ortaktır" dedi.

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