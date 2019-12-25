Tolga Ciğerci 12 bin 120 metre ile derbi maçın en çok mesafe kateden oyuncusu oldu. Onu 11 bin 900 ile Gustavo takip etti. Sanal alemde övgüler alan oyuncu için "Meğerse ciğersizmiş", "Maç bitti evine de koşarak gitti", "Tolga koştu televizyon izlerken ben yoruldum" yorumları yapıldı.
- Spor
- 25.12.2019
- Gazete
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