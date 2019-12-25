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derbide 12 bin 120 metre koştu, taraftar çıldırdı! "Meğer ciğersizmiş"

12 bin 120 metre ile en çok mesafe kateden oyuncusu oldu. Onu 11 bin 900 ile Gustavo takip etti. övgüler alan oyuncu için "Meğerse ciğersizmiş", "Maç bitti evine de koşarak gitti", "Tolga koştu televizyon izlerken ben yoruldum" yorumları yapıldı.

Meğer ciğersizmiş!
Tolga Ciğerci 12 bin 120 metre ile derbi maçın en çok mesafe kateden oyuncusu oldu. Onu 11 bin 900 ile Gustavo takip etti. övgüler alan oyuncu için "Meğerse ciğersizmiş", "Maç bitti evine de koşarak gitti", "Tolga koştu televizyon izlerken ben yoruldum" yorumları yapıldı.

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