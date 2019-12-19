Fenerbahçe kupada rahat turladı... Sarı- Lacivertliler 5. tur ilk maçında evinde 4-0 yendiği 1. Lig ekibi İstanbulspor'u dün deplasmanda 2-0'la geçti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla birlikte kupada son 16 turuna yükseldi.
MAÇTA PERDEYİ ZANKA AÇTI
İlk yarıda İstanbul ve F.Bahçe'nin birer golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 54'te Tolgay'ın ortasında topu kafayla ağlara yollayan Zanka, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
DENİZ GETİRDİ, TOLGAY ATTI
83'te Deniz'in pasında Tolgay, düzgün bir vuruşla skoru tayin etti: 0-2.
SONUNA KADAR GİDECEK GÜÇTEYİZ
İstanbulspor maçı sonrası konuşan F.Bahçe'nin hocası Ersun Yanal, "Her iki kulvarda da sonuna kadar gidecek güçteyiz ve hedefimiz şampiyonluk" dedi.
TAVRI ORTAYA KOYMALIYIZ
Yanal ayrıca, "Sivas maçında istediğimiz tavrı ortaya koyamadık. Artık tavrımızı ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.
FERDİ: ZORLUK ÇIKARACAĞIM
F.Bahçeli Ferdi, "İyi işler çıkardım ve hocama kadro seçimi konusunda zorluk çıkaracağım" dedi.
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