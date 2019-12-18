Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor'a konuk oluyor. A Spor'da canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt