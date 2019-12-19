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: istemedik

'a atanması için başvuruda bulunduğu iddia edilen , 'e konuştu. Özdoğan, "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu haberleri kimler çıkarıyor! Uzaktan yakından ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özdoğan: Kayyum istemedik
Galatasaray'a atanması için başvuruda bulunduğu iddia edilen , TAKVİM'e konuştu. Özdoğan, "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu haberleri kimler çıkarıyor! Uzaktan yakından ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

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