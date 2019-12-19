Ahmet Özdoğan: Kayyum istemedik

Galatasaray'a kayyum atanması için başvuruda bulunduğu iddia edilen Ahmet Özdoğan, TAKVİM'e konuştu. Özdoğan, "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu haberleri kimler çıkarıyor! Uzaktan yakından ilgisi yok." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a kayyum atanması için başvuruda bulunduğu iddia edilen Ahmet Özdoğan, TAKVİM'e konuştu. Özdoğan, "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu haberleri kimler çıkarıyor! Uzaktan yakından ilgisi yok." ifadelerini kullandı.
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