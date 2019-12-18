Galatasaray 'a kayyum atanıyor haberi gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Özdoğan 'ın kayyum atanması için mahkemeye başvurulduğu iddia edildi. Ancak TAKVİM 'e konuşan Ahmet Özdoğanifadesini kullandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kamuoyunun Bilgisine;

1. Müvekkiller Ahmet Hasan Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya tarafından, kulübe kayyum atanması talebiyle açılmış bir dava yoktur. Açılan dava, sadece kulübün tüzük gereğince seçime götürülmesi için hakimin müdahalesini talep etmektedir.

2. Müvekkillerin talimatıyla açılmış olan dava, İstinaf kararıyla seçim tedbirinin kaldırılması nedeniyle hukuken ve tüzük sebebiyle zorunlu olan ancak yönetim kurulunca karar verilmeyen seçime gidilmesi amaçlıdır.

3. DHA tarafından yapılan haber doğru değildir. Söz konusu dava bir ay önce açılmış ve MK 75. maddeye dayanmamaktadır. Hayali bilgilerle haber yapan ilgili kurumlar hakkında hukuki bütün yolları kullanacağımızı bildiririz.

4. Kulübün hukuken zaruri olan seçime götürülmesi talebi de sadece kulüp tüzüğü baz alınarak açılmıştır. Seçilme hakkında tedbir talebi devam eden herkes söz konusu seçime girebilecektir.

Saygılarımızla;

Av. Kıraç Aras

TAKVİM ÖZEL