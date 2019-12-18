Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.12.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 18:18

'e konuştu: 'a iddiaları yalan

Son dakika haberi... atanması için başvuruda bulunduğu iddia edilen , 'e konuştu... "Bizim böyle bir başvurumuz yok. Bu iddialar yalan" dedi.

Galatasaray'a kayyum iddiaları yalan
'a atanıyor haberi gündeme bomba gibi düştü. 'ın kayyum atanması için mahkemeye başvurulduğu iddia edildi. Ancak 'e konuşan Ahmet Özdoğan "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu haberleri kimler çıkarıyor! Uzaktan yakından ilgisi yok.

Biz sadece idarii ibrasızlık sonucu mahkemenin verdiği "seçime gidin" kararının takipçisiyiz. Kayyuma gidilmesi için en ufak bir başvurumuz olmadı" ifadesini kullandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Kamuoyunun Bilgisine;
1. Müvekkiller Ahmet Hasan Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya tarafından, kulübe kayyum atanması talebiyle açılmış bir dava yoktur. Açılan dava, sadece kulübün tüzük gereğince seçime götürülmesi için hakimin müdahalesini talep etmektedir.

2. Müvekkillerin talimatıyla açılmış olan dava, İstinaf kararıyla seçim tedbirinin kaldırılması nedeniyle hukuken ve tüzük sebebiyle zorunlu olan ancak yönetim kurulunca karar verilmeyen seçime gidilmesi amaçlıdır.

3. DHA tarafından yapılan haber doğru değildir. Söz konusu dava bir ay önce açılmış ve MK 75. maddeye dayanmamaktadır. Hayali bilgilerle haber yapan ilgili kurumlar hakkında hukuki bütün yolları kullanacağımızı bildiririz.

4. Kulübün hukuken zaruri olan seçime götürülmesi talebi de sadece kulüp tüzüğü baz alınarak açılmıştır. Seçilme hakkında tedbir talebi devam eden herkes söz konusu seçime girebilecektir.

Saygılarımızla;
Av. Kıraç Aras


TAKVİM ÖZEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAhmet Özdoğan TAKVİM'e konuştu: Galatasaray'a kayyum iddiaları yalan
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri