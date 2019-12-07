Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi ve uyarılarda bulundu.
HAVUTÇU'NUN İLK MAÇI
Avcı'nın toplantıda, "Kasımpaşa 12 puanda kalmış olabilir. Yeni hocaları Tayfur Havutçu ilk maçına çıkacak. Yeni bir sayfa açmak isteyeceklerdir. Dikkatli olmalıyız" dedi.
ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
Tecrübeli hoca, "Maç boyunca bir an olsun gevşememeliyiz. Artık kritik haftalara giriyoruz. Yapacağımız hataların bedeli ağır olur. Erken golle rakibin gardını düşürebiliriz" diye konuştu.
ABDULLAH AVCI SİSTEMİ OTURTTU
İlk 6 haftada kötü sonuçlar alan Abdullah Avcı, sonrasında ise farkını ortaya koydu.
HAVUTÇU'NUN İLK MAÇI
Avcı'nın toplantıda, "Kasımpaşa 12 puanda kalmış olabilir. Yeni hocaları Tayfur Havutçu ilk maçına çıkacak. Yeni bir sayfa açmak isteyeceklerdir. Dikkatli olmalıyız" dedi.
ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
Tecrübeli hoca, "Maç boyunca bir an olsun gevşememeliyiz. Artık kritik haftalara giriyoruz. Yapacağımız hataların bedeli ağır olur. Erken golle rakibin gardını düşürebiliriz" diye konuştu.
ABDULLAH AVCI SİSTEMİ OTURTTU
İlk 6 haftada kötü sonuçlar alan Abdullah Avcı, sonrasında ise farkını ortaya koydu.
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