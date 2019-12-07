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Teknik Direktörü 'dan Kaşımpaşa uyarısı

Oyuncularıyla toplantı yapan , “ yeni hocasıyla iyi bir skor almak isteyecektir. Bir an olsun gevşemeyelim. Erken golle ipi çekelim” dedi.

Avcı'dan Paşa uyarısı
Beşiktaş Teknik Direktörü , yarın oynanacak maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi ve uyarılarda bulundu.

HAVUTÇU'NUN İLK MAÇI
Avcı'nın toplantıda, "Kasımpaşa 12 puanda kalmış olabilir. Yeni hocaları ilk maçına çıkacak. Yeni bir sayfa açmak isteyeceklerdir. Dikkatli olmalıyız" dedi.



ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
Tecrübeli hoca, "Maç boyunca bir an olsun gevşememeliyiz. Artık kritik haftalara giriyoruz. Yapacağımız hataların bedeli ağır olur. Erken golle rakibin gardını düşürebiliriz" diye konuştu.



ABDULLAH AVCI SİSTEMİ OTURTTU
İlk 6 haftada kötü sonuçlar alan Abdullah Avcı, sonrasında ise farkını ortaya koydu.

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