Aslan’a sakatlardan müjde

Galatasaray, Tuzlaspor önünde kupada aldığı 2-0'lık yenilginin şokunu yaşarken Alanyaspor ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Bir süredir sakatlıklarla boğuşan Sarı-Kırmızılı takımda Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme Tuzlaspor maçında alınan yenilgi nedeniyle oluşan kara bulutları bir nebze olsa dağıttı. Diğer sakat oyunculardan Babel ve Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
- Spor
- 06.12.2019
- Gazete
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