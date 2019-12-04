Dorukhan’a talip var

Sezon başında Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sezon başında Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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