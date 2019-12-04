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Dorukhan’a talip var

başında etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için 'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Dorukhan’a talip var
Sezon başında Dorukhan Toköz etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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