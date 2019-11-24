Beşiktaş Konya'dan 3 puanla döndü. Konya maça hızlı başlayan taraftı. 2. dakikada Milosevic'in şutu ağlarla buluştu. Ancak VAR'a danışan Fırat Aydınus, Ömer Ali'nin Karius'un bakış açısını engellediği için golü iptal etti. 13'te Burak dokundu. Top az farkla dışarı çıktı.



ANICIC ŞUTA İZİN VERMEDİ

20'de Skubic ön direğe ortaladı. Miya müsait pozisyonda olmasına rağmen topu filelere yollayamadı. 21'de Diaby ceza sahası içinde topa vuracakken Anicic kendini siper etti.



BURAK YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

72'de kaleciyle karşı karşı kalan Burak topu ağlara gönderdi. 81'de Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu N'Koudou değerlendiremedi.







MIYA ÇERÇEVEYİ BULAMADI

83'te ceza yayı üzerinde topla buluşan Miya'nın şutu çerçeveyi bulmadı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de son 4 maçını da kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.