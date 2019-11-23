Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.