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  • 23.11.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 20:20

spor - | CANLI ANLATIM

'in 12. haftasında , deplasmanda İttifak Holding spor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Konyaspor - Beşiktaş | CANLI

'in 12. haftasında , deplasmanda İttifak Holding spor ile karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem yönetiyor Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

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