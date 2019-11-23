Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, A.Gücü maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Karaman, "A.Gücü maçı zor geçecek. Rakibimiz alt sıralarda olabilir ama kötü takım değiller. Bunu birçok maçta gösterdiler. 90 dakika boyunca maçın içinde olmalıyız. Yoksa bunun faturasını çok ağır öderiz" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan dün tesislerinde son idmanını yapan Fırtına, akşam saatlerinde ise Ankara'ya hareket etti.
9 YILDIR YENİLGİSİ YOK!
Trabzonspor, bugün A.Gücü ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent temsilcisi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 2010'da almıştı.
STURRIDGE ANKARA'DA YOK
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da Daniel Sturridge Ankara'ya götürülmedi. Bordo-Mavililer'de ayrıca sol bek Abdurrahim Dursun'un da sakatlandığı açıklandı.
9 YILDIR YENİLGİSİ YOK!
Trabzonspor, bugün A.Gücü ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent temsilcisi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 2010'da almıştı.
STURRIDGE ANKARA'DA YOK
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da Daniel Sturridge Ankara'ya götürülmedi. Bordo-Mavililer'de ayrıca sol bek Abdurrahim Dursun'un da sakatlandığı açıklandı.
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