Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ, Aboubakar'ın şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Siyah- Beyazlı yönetici, 'Ama olmayacak diye birşey yok. Tamamen ekonomik şartlara bağlı' diye konuştu. Beşiktaşlı yöneticilerden Emre Kocadağ, Aboubakar'ın şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Siyah- Beyazlı yönetici, 'Ama olmayacak diye birşey yok. Tamamen ekonomik şartlara bağlı' diye konuştu.
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