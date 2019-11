Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi Kruse ve Muriç'den kötü haber geldi.

Her iki oyuncunun çekilen MR'ları ve doktor kontrolleri sonrası oynayamayacakları kesinleşti. Max Kruse'nin kasık bölgesindeki sakatlığının istenilen oranda iyileşemediği, Muriç'in ise sakatlığının olduğu bölgede hala kan toplanmasının devam ettiği belirtildi.



Fenerbahçe sağlık heyetinin her iki futbolcuyu da gelecek hafta oynanacak Göztepe deplasmanına yetiştirme yönünde hedef koydu.



Ersun Yanal, Max Kruse'nin yokluğunda Emre Belözoğlu'nu, Vedat Muriç'in yerine ise Mevlüt Erdinç'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.