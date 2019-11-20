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  • 20.11.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 21:08

'ye kötü haber! Muriç ve Kruse Malatya maçında yok

'ye Malatyaspor maçı öncesi yıldızlardan kötü haber geldi. Yıldız oyuncular ve , deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'ye kötü haber!

'ye Malatyaspor maçı öncesi Kruse ve Muriç'den kötü haber geldi.

Her iki oyuncunun çekilen MR'ları ve doktor kontrolleri sonrası oynayamayacakları kesinleşti. 'nin kasık bölgesindeki sakatlığının istenilen oranda iyileşemediği, Muriç'in ise sakatlığının olduğu bölgede hala kan toplanmasının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe sağlık heyetinin her iki futbolcuyu da gelecek hafta oynanacak Göztepe deplasmanına yetiştirme yönünde hedef koydu.

, Max Kruse'nin yokluğunda Emre Belözoğlu'nu, 'in yerine ise 'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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