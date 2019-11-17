Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Max Kruse, Almanya'da nargile içip kumar oynarken görüntülendi.
17.11.2019 11:33
- Son Güncelleme: 17.11.2019 11:33
Kumar tutkusuyla bilinen ve profesyonel poker oyuncusu da olan Kruse'nin, arkadaşlarıyla kumar oynarken bir yandan da nargile içmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü sonrası birçok Fenerbahçeli taraftar Kruse'ye tepki gösterirken, davranışının profesyonelliğe yakışmadığı yorumları yapıldı.
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