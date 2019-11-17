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Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Max Kruse, Almanya'da nargile içip kumar oynarken görüntülendi.

17.11.2019 11:33 - Son Güncelleme: 17.11.2019 11:33
Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

Sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli maç arasında ülkesinde ortaya çıktı. Milli aradan sonra yeniden formasına kavuşması beklenen 31 yaşındaki futbolcu, bir kafede arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

Kumar tutkusuyla bilinen ve profesyonel poker oyuncusu da olan Kruse'nin, arkadaşlarıyla kumar oynarken bir yandan da nargile içmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü sonrası birçok Fenerbahçeli taraftar Kruse'ye tepki gösterirken, davranışının profesyonelliğe yakışmadığı yorumları yapıldı.

Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VARDI
Sezon başında Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşan Kruse'nin imzaladığı sözleşmeye Alman futbolcu tarafından özel maddeler koyulmuştu.

Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

Bunların başında da kumar tutkusuyla tanınan oyuncunun koydurduğu "poker oynamama karışılmayacak" maddesi geliyor.

Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

Buna göre Kruse'nin izin günlerinde kumar oynamak için yurt dışına çıkması sorun edilmeyecekti.

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