Sakatlığı bulunan Max Kruse Almanya'da nargile-kumar keyfi yaptı

Kumar tutkusuyla bilinen ve profesyonel poker oyuncusu da olan Kruse'nin, arkadaşlarıyla kumar oynarken bir yandan da nargile içmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü sonrası birçok Fenerbahçeli taraftar Kruse'ye tepki gösterirken, davranışının profesyonelliğe yakışmadığı yorumları yapıldı.