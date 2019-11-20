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Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, performansı ile göz doldururken Avrupa takımlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıldız ismi Avrupa'nın birçok kulübünün scoutları yakın takibe alırken, İtalya'nın köklü kulübünün resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

20.11.2019 09:37 - Son Güncelleme: 20.11.2019 09:37
Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydeden ve 1 de asist üreten Vedat Muriç ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor...

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Başarılı performansının ardından adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç için beklenen oldu.

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

United'ın bu girişiminin ardından İtalyan devi Juventus da Muriç'i yakından takip etmeye başlamıştı.

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