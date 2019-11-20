Vedat Muriç'e sürpriz talip! Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, performansı ile göz doldururken Avrupa takımlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Yıldız ismi Avrupa'nın birçok kulübünün scoutları yakın takibe alırken, İtalya'nın köklü kulübünün resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
20.11.2019 09:37
- Son Güncelleme: 20.11.2019 09:37
Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydeden ve 1 de asist üreten Vedat Muriç ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor...
Başarılı performansının ardından adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç için beklenen oldu.
Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.
United'ın bu girişiminin ardından İtalyan devi Juventus da Muriç'i yakından takip etmeye başlamıştı.