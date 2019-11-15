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Kriz Şubat’a ertelendi

14. , G.Saray’la ilgili davayı ’a erteledi. , “ zorunluluğu yok. Seçim olursa aday olabilir” dedi.

Kriz Şubat’a ertelendi
Galatasaray yönetimiyle ilgili ibrasızlık kararına konulan tedbiri görüşen İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşmayı 21 Şubat 2020'ye erteledi. Mahkeme kararının ardından daha büyük bir heyecanla Galatasaray'a hizmete edeceklerini belirten Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bu kararın iki temel özelliği vardır: 1.'si Başkanımız Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcımız Kaan Kançal'ın fer'i müdahale talepleri kabul edilerek lere katılabilmesine imkan sağlanmıştır. Artık bu konuda herhangi bir tartışmaya yer yoktur. 2.'si ise yönetim kurulu üyelerince alınan tedbir kararları devam ettirildiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur. Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" açıklamasında bulundu.

YÖNETİM GÖREVİNİN BAŞINDADIR
Davada G.Saray kulübünü temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık, "Seçime gidilmesi için bir gereklilik hukuken mevcut değil. Mevcut yönetim görevinin başındadır" diye konuştu.

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