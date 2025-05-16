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Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere nerede çekiliyor? Siyah Bere dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

İlhan Şen ve Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı “Siyah Bere” dizisi, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla dizinin ön gösterimi yapılırken yapımın hikayesi ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Pek çok izleyici, “Siyah Bere dizisinin konusu ne?”, “Oyuncu kadrosunda kimler var?” ve “Hangi platformda yayınlanacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Siyah Bere dizisiyle ilgili merak edilen detaylar…

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Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere nerede çekiliyor? Siyah Bere dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

İlhan Şen ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı "Siyah Bere" dizisi, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla dizinin ön gösterimi yapılırken yapımın hikayesi ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen özel gösterimde, Bakan Güler'in yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler yer aldı. İşte Siyah Bere dizisiyle ilgili merak edilen detaylar…

(Siyah Bere dizisi)(Siyah Bere dizisi)

Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere nerede çekiliyor?

Siyah Bere dizisinin çekimleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Çekimlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok operasyonunda kullanılan 40 adet M60T tankı kullanıldı.

(Siyah Bere dizisi)(Siyah Bere dizisi)

Siyah Bere dizisi oyuncu kadrosu nasıl?

Dizinin başrollerinde İlhan Şen (Astsubay Çavuş Volkan Demirci) ve Özge Gürel (Psikolog Nilgün) yer alıyor. Diğer önemli oyuncular arasında Saygın Soysal (Ferzan), Erkan Sever (Uzman Çavuş Mehmet Cihangir), Doğukan Polat (Uzman Çavuş Ersoy Alptekin), Seyit Nizam Yılmaz (Onbaşı Yunus Soydan), Osman Albayrak (Yarbay Enver Karaalp), Açelya Devrim Yılhan (Zehra), Yiğit Yalkın (Şiyar), Çınar Yükçeker (Özgür), Kaya Akkaya (Fatih) ve Barış Demirbağ (Yüzbaşı Hakan) bulunuyor.

(Siyah Bere dizisi)(Siyah Bere dizisi)

Siyah Bere dizisi hangi platformda yayınlanacak?

Siyah Bere dizisi, TRT'nin dijital platformu tabii'de 15 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmaya başladı.

Tüm bölümleri sadece tabii platformunda izlenebiliyor.

(Siyah Bere dizisi)(Siyah Bere dizisi)

Siyah Bere dizisi konusu nedir?

Dizi, Cesur Sancak Harekatı'nın kritik günlerinde, bir Türk tank ekibinin özel bir görevle yola çıkmasını konu alıyor. Görev dönüşünde geçmeleri gereken köprünün havaya uçurulmasıyla dost birliklere giden yol kapanır ve ekip düşman bölgesinde yalnız kalır. Uzman Çavuş Mehmet, tankı imha edip hava yoluyla tahliyeyi savunurken; ilk görevine çıkan genç Astsubay Çavuş Volkan için tankını bırakmak bir seçenek değildir. Volkan'ın kararıyla ekip, kısıtlı mühimmat ve yakıtla zorlu bir yolculuğa çıkar. Hedef, Türk kuvvetleriyle buluşmaktır. Hava ve kara desteğinden yoksun, tek bir tankla verilen bu hayatta kalma mücadelesi; cesaret, inanç ve vatan sevgisinin ortaya çıktığı bir destana dönüşecektir.

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