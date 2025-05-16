Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere nerede çekiliyor? Siyah Bere dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
İlhan Şen ve Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı “Siyah Bere” dizisi, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla dizinin ön gösterimi yapılırken yapımın hikayesi ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Pek çok izleyici, “Siyah Bere dizisinin konusu ne?”, “Oyuncu kadrosunda kimler var?” ve “Hangi platformda yayınlanacak?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Siyah Bere dizisiyle ilgili merak edilen detaylar…
İlhan Şen ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı "Siyah Bere" dizisi, yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla dizinin ön gösterimi yapılırken yapımın hikayesi ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen özel gösterimde, Bakan Güler'in yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, dizi ekibi, oyuncular ve davetliler yer aldı. İşte Siyah Bere dizisiyle ilgili merak edilen detaylar…
Dünyanın ilk tank dizisi Siyah Bere nerede çekiliyor?
Siyah Bere dizisinin çekimleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Çekimlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok operasyonunda kullanılan 40 adet M60T tankı kullanıldı.
Siyah Bere dizisi oyuncu kadrosu nasıl?
Dizinin başrollerinde İlhan Şen (Astsubay Çavuş Volkan Demirci) ve Özge Gürel (Psikolog Nilgün) yer alıyor. Diğer önemli oyuncular arasında Saygın Soysal (Ferzan), Erkan Sever (Uzman Çavuş Mehmet Cihangir), Doğukan Polat (Uzman Çavuş Ersoy Alptekin), Seyit Nizam Yılmaz (Onbaşı Yunus Soydan), Osman Albayrak (Yarbay Enver Karaalp), Açelya Devrim Yılhan (Zehra), Yiğit Yalkın (Şiyar), Çınar Yükçeker (Özgür), Kaya Akkaya (Fatih) ve Barış Demirbağ (Yüzbaşı Hakan) bulunuyor.