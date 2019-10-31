Fenerbahçe tepetaklak Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 yenildi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de bu sezonki 4. deplasman maçından da yenilgiyle ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligde 1 galibiyeti olan Kanarya, puan cetvelinde ise sondan birinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon Euroleague'deki tek galibiyetini sahasında Baskonia'ya karşı almıştı.

F enerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 yenildi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de bu sezonki 4. deplasman maçından da yenilgiyle ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligde 1 galibiyeti olan Kanarya, puan cetvelinde ise sondan birinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon Euroleague'deki tek galibiyetini sahasında Baskonia'ya karşı almıştı. TÜM MANŞETLER