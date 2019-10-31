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Fenerbahçe tepetaklak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 yenildi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de bu sezonki 4. deplasman maçından da yenilgiyle ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligde 1 galibiyeti olan Kanarya, puan cetvelinde ise sondan birinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon Euroleague'deki tek galibiyetini sahasında Baskonia'ya karşı almıştı.

Fenerbahçe tepetaklak
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 yenildi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de bu sezonki 4. deplasman maçından da yenilgiyle ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligde 1 galibiyeti olan Kanarya, puan cetvelinde ise sondan birinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon Euroleague'deki tek galibiyetini sahasında Baskonia'ya karşı almıştı.

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