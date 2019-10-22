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Ligde fırtına gibi esen Trabzon’da hedef Avrupa! "Başımız dik ayrılacağız"

, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Çıktığımız her maçta camiamızı iyi temsil etmek istiyoruz. Bu maçtan da başımız dik ayrılacağız" diyerek ’ndeki ilk galibiyeti istedi...

Başımız dik ayrılacağız
Süper Lig'de topladığı 15 puanla 2. sırada yer alan ve son yılların en başarılı dönemine geçiren Trabzonspor'da hedef Avrupa... Perşembe günü Avrupa Ligi'nde evinde rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Fırtına 3 puana odaklandı.

İYİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ
Teknik direktör , oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Çıktığımız her maçta camiamızı iyi temsil etmek istiyoruz. Bu maçtan da başımız dik ayrılacağız" şeklinde konuştu.



SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ
Karaman, "Taraftarımızın da desteğiyle bizi memnun eden bir sonuç almak istiyoruz. Her zamanki gibi sahada sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA YÖNETİMİN ALACAĞI BULUNUYOR!
Trabzonspor, 1 Ekim itibarıyla futbolculara tüm ödemeleri yaptı... Yönetimin ise futbolcuların yakınlarına aldığı formalar nedeniyle alacağı var.



OBI MIKEL SEFERBERLİĞİ
Trabzon'da Obi Mikel, G.Antep maçında riske edilmemişti. Sağlık ekibi Nijeryalı yıldızın Krasnodar maçında oynaması için seferberlik ilan etti.



BABASINI GERİDE BIRAKTI
Fırtına'nın golcüsü Alexandar Sörloth, 14 maçta 7 gol, 3 asist yaptı. 1993-94 sezonunda forması giyen babası Goran Sörloth ise 26 maçta 5 gol üretmişti.

AVUSTURYALI HAKEM YÖNETECEK
Trabzonspor'un C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü evinde Rus ekibi Krasnodar ile yapacağı 3. hafta maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

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