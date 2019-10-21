Süper Lig'de 8 haftada topladığı 15 puanla son 8 yılın en yüksek puanını elde eden Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıdan başarıya koşuyor. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12'de 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14'te 14, 2014- 15'te 9, 2015-16'da 10, 2016-17'de 10, 2017- 18'de 9, 2018-19 sezonunda ise 13 puan toplamıştı. Ünal Karaman, 2010-11 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısıydı.
GOLLE GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Fırtına'nın genç yıldızı Yusuf Sarı, "Sakatlıktan sonra golle döndüğüm için çok mutluyum. Ligde ilk golüm. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" dedi.
KESKİN NİŞANCI JOSE SOSA
Fırtına'nın kaptanı Sosa, Gaziantep'e karşı 30 metreden şık bir gol attı. Arjantinli, ligde ceza sahası dışından 13. golünü kaydetti.
KRASNODAR STARTI VERİLDİ
Trabzonspor, perşembe günü Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarına dün start verdi.
Trabzon'da yerel gazeteler Gaziantep galibiyetine geniş yer ayırdı.
GOLLE GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM
Fırtına'nın genç yıldızı Yusuf Sarı, "Sakatlıktan sonra golle döndüğüm için çok mutluyum. Ligde ilk golüm. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" dedi.
KESKİN NİŞANCI JOSE SOSA
Fırtına'nın kaptanı Sosa, Gaziantep'e karşı 30 metreden şık bir gol attı. Arjantinli, ligde ceza sahası dışından 13. golünü kaydetti.
KRASNODAR STARTI VERİLDİ
Trabzonspor, perşembe günü Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarına dün start verdi.
Trabzon'da yerel gazeteler Gaziantep galibiyetine geniş yer ayırdı.
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